Štír

Ponořte se do svých myšlenek, díky tomu zjistíte, co je pro vás to nejlepší. Poslední dny se dost trápíte a je nutné, abyste se naladili na vlnu optimismu. Vydejte se na procházku do přírody a nasávejte její panenské kouzlo. Měli byste chvíli meditovat.