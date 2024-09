Téměř tři roky a tři měsíce po ničivém tornádu se v pondělí 135 žáků 2. stupně základní školy v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku vrátilo do novotou vonící hlavní budovy. Opravy si vyžádaly 90 milionů korun.

„Když to sečteme s covidem, vracíme se do svého po pěti letech,“ oddechla si ředitelka základní školy Hana Grossmannová. Provizórium s dojížděním dětí do okolí loni změnila kontejnerová stavba.

„Mělo to i své výhody. Všichni jsme obývali menší prostor, a měli tak k sobě blízko. Klasickou školu to ale nenahradí,“ svěřila se třídní učitelka 8.A Jana Tichá. Dělníci ještě pracují na sportovním areálu, ten bude hotový do konce října. Státní dotace pokryjí také úpravu prostor před školou.

„Termín převzetí stavby byl 31. července. Poté se pracovalo v interiéru, ať už šlo o vybavení učeben, stěhování nábytku a další nezbytnosti. Vydatnou pomoc jsem přivítal díky iniciativě bývalých žáků. V přípravném týdnu už si učebny doladili pedagogové. Velký dík ale patří uklizečkám, ty se během prázdnin prakticky nezastavily,“ uvedl školník Eduard Kubrický.

Extrémní zásah

V Moravské Nové Vsi bylo v červnu 2021 tornádem zasaženo 370 domů, k demolici určili statici 30 z nich. Za své vzala také střecha a část věže kostela svatého Tomáše Staršího. Tornádo zničilo mimo jiné i dva penziony či hospodu Ivana Sečkáře, jemuž uvnitř zemřel bratr.