„Měsíc po porodu samice přišla do říje a ztratila mléko. Zoologové se snažili podáváním hormonů laktaci u lvice obnovit, ale bez výsledku,“ konstatoval zdrceně mluvčí zoo Ivo Cencinger.



Přistoupili k eutanázii

Mládě, do té doby vitální, začalo okamžitě ztrácet na váze a zesláblo. Zoologové tak mohli jen zděšeně přihlížet tomu, jak se postupně stávalo apatické a projevovaly se u něj známky střevní infekce.

Video Video se připravuje ... Lvice své mládě v hodonínské zoo původně kojila, pak přišla o mléko. Ivo Cencinger

„Situaci jsme probrali s veterináři a poté z humánních důvodů přistoupili k eutanázii,“ navázala na mluvčího zarmoucená zooložka Zdenka Vavrysová.



Jen v zahradách

Na smutné situaci, ale dokázala přece jen najít i pozitivum. „Zatímco u prvního mláděte, které měla lvice loni na podzim, byla nejistá a bez laktace, o druhé se vzorně starala a lvíče prospívalo. To, že mládě ztratila, není bohužel ničím neobvyklým. Pokud by v dalším vrhu měla více mláďat, bylo by to pro odchov optimálnější,“ zdůraznila.

Lev berberský byl již v přírodě vyhuben, přežívá jen díky záchovným programům v zoologických zahradách. Jeho odchov je z genetických důvodů náročnější. Mladý pár získala Zoo Hodonín vloni na jaře z Plzně a německého Neuwiedu.