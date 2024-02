Štír

Hvězdy vám radí vyrazit si do ulic a užívat si. Přeci jen máte nárok na odpočinek a pobavení. Patříte-li do řad svobodných, nenechte nic náhodě. Cestu vám zkříží seriózní protějšek, proto se s ním dáte rádi do řeči. Jen si hned nic neslibujte-