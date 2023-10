Lev

Zatím se vám po pracovní stránce opravdu dařilo a měli jste velké plány, ale to se pokazí. Na vině je jedna věc, a to přehnané sebevědomí. Myslíte si o sobě, že jste snědli všechnu moudrost světa, což není ideální. Stálo by za to zamyslet se nad tím, co děláte.