Voda zatekla do městského archivu, rodinné domy utrpěly nejvíce v Komenského a Bílkově ulici. V části města směrem na Prostějov se protrhla hráz rybníčku a voda tekla přes další pozemky do říčky Bělé.

„Máme tu vymleté chodníky a silnice. Do archivu naštěstí zateklo jen trochu, tekla voda po podlaze,“ řekla starostka města Jana Syrovátková.

Někde liják, někde sotva pár kapek

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Boskovicích napršelo přes 50 milimetrů srážek. Z mapy úhrnu za 24 hodin je zjevné, že Boskovice byly nejzasaženější. V nedalekém Protivanově napršela sotva třetina vody, ve Sloupu polovina a například v Jevíčku pouhý milimetr.

Hasiči do půlnoci zasahovali u 61 události v okresech Blansko (46), Brno-venkov (9) a Znojmo (6). Nejvíce zásahů bylo přímo v Boskovicích (29).

Několik bouřek za sebou

Podle starostky přešlo přes město několik bouřek, padaly i kroupy. Na některých ulicích v Boskovicích se vytvořily vodní laguny, nebylo tak možné projet autem, uvedli hasiči v tiskové zprávě na svém webu.

Lidé podle starostky měli zatopené sklepy a vodu čerpali hasiči ze zatopených míst až do noci. Ve městě pracují na odstranění škod ještě dnes. „Protrhla se také hráz soukromého rybníčku, voda strhla zděné oplocení a dostala se na další pozemky,“ popsala situaci Syrovátková. Do některých obcí stekla také voda z polí, například do Bořitova na Blanensku.

Podobné extrémní počasí se již v příštích dnech neočekává, opět bude takřka letně, i když poránu už chladněji.

