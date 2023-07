Jeden z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších zásahů za mnoho let! Taková byla pondělní nehoda na dálnici D2 u Rebešovic ve směru na Brno, která se stala v pondělí po 15. hodině. Co bylo příčinou nehody, při které zemřel jeden z řidičů, a 76 lidí se zranilo, se šetří. Policie nevyloučila kolaps řidič, technickou závadu ani nepozornost. Desítky cizinců 25 národností ze všech kontinentů skončily v nemocnicích. Někteří byli v úterý již propuštěni, stav dalších zraněných ale zůstává vážný.

Bylo krátce po 15.30, když se na dálnici D2 poblíž Chrlic a Rebešovic srazily dva autobusy. Vzápětí se začal ozývat ze všech stran bolestivý nářek desítek lidí. „Zájezdový autobus na českých značkách narazil ze zadu do Flixbusu na slovenských značkách. Zřejmě k tomu přispěl faktor únavy, protože bylo vedro, i to, že se tvořily fronty,“ uvedl vedoucí jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka na mimořádné tiskové konferenci.

Příčina je však nadále předmětem vyšetřování. „Nelze vyloučit zdravotní indispozici, což by měla pitva ukázat pitva. Dále technická závada autobusu či rychlost a nedodržení bezpečné vzdálenosti," dodal Rybka.

délka: 01:18.70 Video Video se připravuje ... Nehoda dvou autobusů zablokovala na sedm hodin dálnici D2 u Brna. Policie ČR

Stovkám dalších lidí, kteří zůstali uvězněni v autech za nehodou, hrozila dehydratace. „Rozdali jsme jim proto na 400 lahví s vodou," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Byli připoutaní?

Vyšetřování se zaměří také na to, zda byli cestující připoutáni. „I to bude součástí prověřování. Pokud bych to měl shrnout, řidič má povinnost cestující informovat, že se mají připoutat, pokud je ale ve voze vývěska, tak je to čistě na cestujících,“ vysvětlil Rybka.

Zemřelý řidič zájezdového autobusu s libereckou SPZ byl cizinec s trvalým pobytem v Česku. „Podle všech informací necestovali v obou autobusech čeští občané," dodal Rybka.

Zásah byl náročný i kvůli jazykové bariéře. „Přestože mezi cestujícími byli lidé 25 národností pro komunikaci s nimi, jejich rodinnými příslušníky a konzuláty nám stačila angličtina. To nám výrazně usnadnilo práci," přiznal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Zásah desetiletí

Záchranáři se shodli, že pondělní zásah na D2 byl jedním z nejnáročnějších za poslední roky. „Těžce zranění pacienti byli odvezeni do hodiny. Za necelé dvě hodiny jsme vše zvládli. Nasadili jsme 48 zaměstnanců, 9 operátorů, na místě pomáhali naši interventi," konstatoval ředitelka jihomoravské záchranky Hana Aubrechtová.

Hasiči si prostor rozdělili na dva úseky. „Třídili jsme raněné, vyprostili s pomocí hydraulických prostředků 12 osob. Poté přistavili dva autobusy pro lehce zraněné, kteří zamířili do Vojenské nemocnice a Nemocnice u Milosrdných bratrů," řekl Radek Miškařík, vedoucí oddělení IZS Hasičského záchranného sboru.

77 zraněných, z toho jeden mrtvý

K nehodě dvou autobusů se zahraničními turisty došlo v pondělí kolem půl čtvrté odpoledne poblíž 5. kilometru D2 ve směru na Brno. Oba směry byly následně zcela uzavřeny. Ve směru na Břeclav na tři, na Brno dokonce na sedm hodin.

Na místě zasahovalo 26 záchranářských posádek včetně dvou vrtulníků. Celkově bylo zraněno 77 lidí, jeden z nich řidič jednoho z autobusů na místě podlehl, další čtyři lidé byli v bezprostředním ohrožení života. Zranění byli převáženi do brněnských nemocnic, dvě děti do břeclavské nemocnice.