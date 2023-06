„Od Ždánic níže po toku by neměli občané v žádném případě používat vodu z Trkmanky, a to ani pro hospodářské účely. Platí to i pro domácí zvířata,“ upozornila mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.



K potoku ani na krok

Důvodem jsou extrémně vysoké koncentrace pH, zinku, niklu, celkového chromu a také dusitanů poté, co do vody unikl louh. Lidé by se proto v blízkosti potoka neměli raději ani pohybovat.

Louh už si vyžádal svou daň u hasičů, kteří se jim při požáru museli brodit. „Evidujeme 14 zraněných hasičů a číslo ještě nemusí být konečné. Jednalo se převážně o kožní problémy, nečistoty v očích a ojediněle intoxikace,“ upřesnil hasič Jaroslav Mikoška.



Úroda v pořádku

V klidu mohou přitom kupodivu být rybáři, kteří ve Ždánících chodí na Panské rybníky, které leží mezi galvanovnou a Trkmankou. „To jsem rád. Chodím tady na kapry a amury,“ řekl rybář Petr Tomeček (67).

Naopak až děsivě vypadající mrak žádnou kontaminaci půdy, a tedy i ovoce a zeleniny nezpůsobil. „Sledovali jsme ten mrak přes zavřené okno. Byl velký, černý a připomínal tvarem tornádo. Nebylo nám z toho dobře. Uklidnilo nás, že z něj nezůstaly žádné zplodiny,“ přiznali manželé Lea (70) a Dobroslav Konrádovi (75) z Archlebova, kam mrak z galvanovny směřoval.



Mrak šel k Archlebovu

Ve Ždánicích byli lidé uklidněni už od víkendu. „Bydlím jen pár set metrů od haly, ale ten mrak směřoval na Archlebov. Nad námi to ani nebylo, takže jsem v klidu,“ vysvětlil Dušan Danko (65).

Galvanovna zároveň ujistila, že žádné propouštění v závodě neplánuje, naopak chce ještě několik zaměstnanců přibrat. Paradoxně den před požárem zveřejnila firma inzerát, že shání vedoucího galvanické linky. Nabízela přitom plat 50 tisíc korun měsíčně + další bonusy.