Po 20 letech ve funkci tak skončil starosta Pavel Čejka (72, za KDU-ČSL). Své volené posty opustili i místostarosta Ivan Černý (Nestraníci) a radní Jan Bezchleb (Nestraníci), Dušan Hapla (za Starosty a os. pro Moravu - SOM) a Josef Bártek (za KSČM).

Bzenec rozhádaly vleklé spory o zámek. Vedení města jej chtělo prodat vinařské firmě. Lidé ale v místním referendu rozhodli, že má zůstat v majetku čtyř a půl tisícového města.

„Nechci být u něčeho, s čím bytostně nesouhlasím již od roku 2002, když se zámek kupoval. Opoziční zastupitelé teď dostávají příležitost, aby jejich slibované záměry naplnili,“ vysvětlil rezignaci starosta Pavel Čejka. V čele města stál dvě desetiletí a patřil k nejdéle sloužícím starostům na Moravě.

Podle odstoupivších radních nemá město dostatek peněz, aby zámek spravovalo a provozovalo. Proto by bylo bývalo výhodnější prodat dominantu Bzence silnému investorovi z oblasti vinohradnictví.

Hrozí nucený správce

Bzenec zůstane bez starosty i radních minimálně do 9. února. To se opět sejde zastupitelstvo, aby se pokusilo sjednat smír a vybrat nového starostu. Pokud se to nepodaří, povede město do podzimních komunálních voleb prozatímní správce, dosazený ministerstvem vnitra.

„Je mně z toho smutno. Tuto situaci neschvaluji. Naštěstí máme schválený rozpočet a lze zatím plynule pracovat. Snad se za měsíc najde řešení,“ přeje si exstarosta Pavel Čejka.

Svatby budou

Podle místostarosty Ivana Černého existují v Bzenci dva názorové proudy, týkající se zámku. „My jsme lidem vysvětlovali svůj úhel pohledu na věc. Musím férově přiznat, že náš názor v referendu prohrál. Je proto potřeba z toho vyvodit odpovědnost,“ vysvětlil kolektivní postoj radních Černý.

Nové vedení radnice se pak rozhádanému zastupitelstvu nepodařilo sestavit. Shodlo se alespoň na tom, že příští zasedání zastupitelů bude 9. února. Do té doby pověřili dva zastupitele alespoň právem konat svatební obřady. Novomanžele tak mohou dočasně oddávat zastupitelé Pavel Čejka a Jiří Adamec.