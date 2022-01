Váhy

Během víkendu se vám zhorší nálada a mohou za to příbuzní, kteří jdou proti vám. Ať už uděláte cokoliv, tak se to nikomu nelíbí. Už vás to opravdu štve, ale nechcete se hádat. Necháte tomu volný průběh a budete se věnovat příjemným činnostem.