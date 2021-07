I tuto vyhrocenou situaci se podařilo zvládnout a žena nyní, po půl roce, poslala jihomoravských záchranářům vzkaz plný díků.

„Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc, a to rovnou dvojitou, v těhotenství a při porodu našeho syna Filipa. Vaši pomoc jsem poprvé potřebovala v 9. týdnu těhotenství, kdy jsem začala krvácet. Tehdy přijela posádka tří milých a empatických zdravotníků, kteří nás uklidnili a mě převezli po prvotním ošetření do nemocnice. Miminku se naštěstí i přes krvácení dařilo dobře,“ popsala Lucie peripetie při cestě za vytouženým potomkem.

Rozhodující chvíle přišly letos v lednu ve dvě hodiny ráno, kdy ženě odtekla plodová voda. „Ihned jsme s manželem vyrazili do porodnice a pak jsem vaši pomoc potřebovala podruhé,“ napsala Lucie, která tehdy byla teprve ve 30. týdnu těhotenství.

Filípek už má 7 kilogramů

Po prvotním ošetření v boskovické nemocnici následoval převoz do porodnice na Obilním trhu v Brně. „Díky skvělé péči se ve čtvrtek 29. ledna 2021 narodil náš syn, vážil 1490 gramů. Nyní to bude půl roku, co nám dělá radost. Vše rychle dohnal a teď už váží krásných 7200 gramů a je zdravý. Moc děkujeme za vaši pomoc,“ vzkázala do Boskovic i Brna Lucie.

„Za krásná slova chvály děkujeme, taková zpětná vazba je pro nás moc cenná. Těší nás, že Filípek prospívá, jemu i jeho rodičům přejeme hlavně hodně zdraví a radostných chvil,“ podotkla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

VIDEO: Mluvčí záchranky Michaela Bothová k překotným porodům.