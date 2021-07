Střecha během pár desítek vteřin vzala za své, obří vír vytloukl okna. Dva jejich bíglové, Poly a Vendík, utekli. Mirek je organizátor vzpomínkových napoleonských akcí včetně rekonstrukce bitvy u Slavkova.

Už pár hodin po katastrofě se mu ozval kamarád a představitel Napoleona Bonaparte, Američan Mark Schneider (53). „Napsal, že nám drží palce a poslal i finanční příspěvek. Je to kamarád, který si jižní Moravu oblíbil,“ řekl Jandora.

Vlna pomoci

Nejvíc ale Janu a Mirka „šokovala“ vlna bezprostřední pomoci. Třeba v podobě Markuse z Německa. „Když slyšel, co se stalo, domluvil se v práci, půjčil dodávku a jel 600 kilometrů. Neuvěřitelné,“ řekl Mirek.

Další příchozí si obhlíželi jeho stavení. „Bylo mi to trochu podezřelé, šel jsem se zeptat, co chtějí. Vylezlo z nich, že jsou klempíři od Semil. Slovo dalo slovo a pustili se do opravy střechy,“ popisuje další příklad lidské pomoci v těžce zkoušené vesnici. Celkem se u Jandorů vystřídalo neuvěřitelných čtyřicet pomocníků.

„Syn Adam dokonce přivedl partu kolegů, leteckých dispečerů z věže brněnského letiště,“ usmívá se týden po šokujícím zážitku Mirek.

Poly už je doma

Náladu Mirkovi a Janě zvedl i jeden z jejich bíglů, které vystrašil řádící živel, Poly, už je totiž doma. Po Vendíkovi se stále pátrá. „Mám informaci, že ho někde viděli pobíhat,“ řekl Miroslav Jandora. O psí tuláky se stará v epicentru tornáda spolek Dočasky.cz. Nejvíc jich zaopatřili z Hrušek, dva z Mikulčic a Lužic.

Pomáhá i herečka

V těžce postižených Mikulčicích pomáhá i herečka Andrea Černá známá z pohádky Princezna ze mlejna. Černá do Mikulčic jezdí od roku 2007, v obci má „búdu" ve vinařské oblasti. Filmová Eliška se účastnila i sbírky, jejíž výtěžek dostala obec.