Smlouva investora s městem byla podepsána už v roce 2015. Podle původních plánů mělo centrum zahájit provoz v roce 2019.

Jde však o záplavové území, kdy při úpravě koryta toku byly použity peníze z evropských zdrojů, investor tak nejdříve musel získat souhlas od Evropské investiční banky, ministerstva zemědělství a následně i stanovisko správce toku.

Za tři měsíce začne výstavba

Po zbourání skleníků v místě bývalého zahradnictví by měl být celé území připraveno k výstavbě do tří měsíců. „Doufali jsme sice, že se vše podaří rychleji, bohužel kvůli covidu vše trvá mnohem déle. Největším zádrhelem ale bylo, když jsme ještě před covidem kvůli povolení na revitalizaci břehu koryta Svitavy museli až do Bruselu, to vše zpozdilo o dva roky," řekl za investora Vladimír Meister.

Firma věří, že se jí stavební povolení podaří vyřídit do července. Na bourání by pak měla plynule navázat výstavba nové obchodní zóny. Před vlastní stavbou ale firma musí přeložit ještě páteřní plynovod, vedení elektřiny i další kabeláž.

Velký zájem prodejců

„Zájem prodejců o Blansko je velký, už nyní máme zamluveno zhruba 90 procent prodejních ploch, díky nimž by zákazníci z Blanska měli mít lepší možnost výběru zboží," uvedl Meister.

„Věřím, že nové obchodní centrum zejména zlepší dostupnost služeb pro veřejnost. Oceňuji také to, že investor v průběhu demolice nezatíží provoz postupnou odvážkou a v době, kdy se budou budovat kruhové objezdy a stavět přemostění, nezatíží ještě více dopravu ve městě,“ podotkl starosta Blanska Jiří Crha.

Splečnost se zavázala i k vyprojektování lávky pro pěší, která povede přes řeku Svitavu na Sportovní ostrov nebo k vybudování okružní křižovatky na ulici Poříčí. I díky tomu jí zastupitelé loni v létě už opakovaně schválili posun termínů. Stavební povolení musí být vydané do 31. října letošního roku. Kolaudační rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání pak do 30. června 2023.

