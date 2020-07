Rak

Finální pracovní den bude náročný. I přes všechnu snahu se vám nepodaří uspokojit šéfovy nesplnitelné požadavky. Neklesejte na mysli, a hlavně se s ním nepouštějte do hádky. Dopadlo by to opravdu fatálně, ale pro vás! Hrozil by i vyhazov!