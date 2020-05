Panna

Do konce tohoto týdne se snažíte hýřit kolem sebe dobrou náladu a pyšníte se určitým nadhledem. Na domácí půdě vám to vcelku jde, ale v zaměstnání se to kazí. Ničíte si cestu za povýšením. Bohužel není zcela jisté, jak ze začarovaného kruhu ven.