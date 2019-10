Vodnář

Stojí před vámi dvě volby prožití víkendu. Jak to dopadne je jen na vás. Pokud nebudete mluvit o práci, dopadne to na jedničku. Jakmile otevřete pusu a začnete s profesními hloupostmi, partner se stáhne do ústraní. Už ho to opravdu nebaví poslouchat.