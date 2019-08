„Piji to poprvé a má to velmi zajímavou chuť,“ ocenil nápoj Petr (34) z Břeclavi. Rajčák zaujal i jeho přítelkyni Jitku (23). „Není to tak sladké, jak klasický burčák, ale určitě by se to dalo koupit,“ zdůraznila.



Rajčák vznikl cíleně při příležitosti Slavnosti rajčat a vyrobilo ho na zkoušku vinařství Kurka. „Vznikal v odšťavňovači, takže je v něm i trochu dřeně. Vyrobil jsem ho necelých deset litrů,“ uvedl pro Blesk majitel vinařství Jiří Kurka.



délka: 00:29 Video Světový unikát: V Břeclavi vyrobili burčák z rajčat, tzv. rajčák Hynek Zdeněk, blesk.cz

Samotného vinaře překvapila chuť a potěšily pozitivní reakce návštěvníků. „Zatím nevím, kdy rajčák opět vyrobím, patrně ale až za rok pro Slavnosti rajčat. Větší výrobu ale určitě neplánuji,“ dodal se smíchem Kurka.