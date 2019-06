Štír

Odpouštět je pro vás náročné a vlastně to ani neumíte. Starému známému byste mohli vyhovět. To, co se mezi vámi stalo, bylo opravdu jen nedorozumění. Večer naplánujte s partnerem pohodový víkend. O práci nemůže být ani řeč. Vyrazíte na výlet.