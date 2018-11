Antifonář, tedy náboženská kniha se zpěvníkem, který je součástí devíti knih, které královna Eliška Rejčka nechala na počátku 14. století vytvořit.

Dále dva originální pergamenové díly moravských zemských desk z roku 1348 se statutem národní kulturní památky i listina krále Jana Lucemburského potvrzující práva českých stavů a další pozoruhodnosti totiž odborníci jen neradi vytahují z bezpečí depozitářů. Mimo jiné kvůli dennímu světlu. Hodnota archiválií je nevyčíslitelná!

„V sále musí být stabilní teplota mezi 17 až 20 stupni, doporučená vlhkost je 55 procent, osvětlení ve vitrínách se drží kolem 50 luxů,“ upozornil autor scénáře výstavy Tomáš Černušák. Každý den pracovníci archivu "vyzbrojeni" speciálním přístrojem tyto hodnoty ve výstavním sále přeměřují.

Právní a katastrální unikum

Asi největší pozornost je věnována dvěma dílům Zemských desek z roku 1348, do kterých se zapisovala usnesení Zemských sněmů. Originály nemají často šanci prozkoumat ani renomovaní badatelé.

„Jsou k vidění zcela mimořádně. Naposledy to bylo na počátku 80. let a také případné další vystavování je v nedohlednu,“ upozornil Černušák.

Kdo si nestihne prohlédnout unikáty do 24. listopadu, má smůlu. Poté se totiž opět vrátí zpět do útrob archivu na desítky či možná i stovky let...



