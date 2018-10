Doprava na dálnici D1 opět kolabuje. Ve směru do Brna se na 66. Km u Lokte vytvořila až 11 km pomalu se sunoucí kolona. Důvodem je neplánovaná oprava. Podobně je na tom úsek i těsně za Prahou.

„Kvůli neplánové opravě bylo nutné svést dopravu do jednoho pruhu,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Oprava by měla být hotová snad kolem poledne...

Kráter u Mirošovic

Podobné omezení čeká motoristy i na 24. kilometru směrem na Brno na modernizovaném úseku Mirošovice - Hvězdonice, kde se v odstavném pruhu využívaném v současnosti pro jízdu vytvořil metrový kráter. I zde probíhají opravy, které by měli být snad hotové do 14 hodin.

Dálnice D1 prochází několik let kompletní modernizací. Hotová by měla být do konce roku 2021.