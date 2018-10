Kozoroh

Můžete očekávat zprávu s definitivním rozhodnutím ve velmi důležité věci. Konečně se pohnou ledy a věci se hnou k závěru, který vám bude docela vyhovovat. Nechtějte hned všechno, to by vám nepomohlo. Postupujte uvážlivě, určitě se vám to vyplatí.