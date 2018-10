Sedět někde v koutku a žehrat na poměry? V případě paní Věry Moravcové (92 let) zapomeňte! Čtyřicet let učila, hrála ochotnické divadlo, vychovala syna a dceru. A baví ji politika, takže se rozhodla kandidovat.

V jihomoravských Ivančicích je pedagogickou legendou a také ji baví pozorovat a komentovat politické dění. Když za ní přišli, aby osvěžila zdejší kandidátku ODS pro komunální volby, neváhala ani na chvíli.

„Schválila mi to i rodina. Jsem pravičák, máme to v rodině. Manžel byl advokát, ale bývalý režim mu zavařil. Já zase ve škole odmítla nabídku přidat se ke komunistům do partaje,“ vysvětluje čilá penzistka, proč volí zásadně pravou rukou.

Z řad jejích žáků se rekrutovala řada místních politiků včetně současného starosty. „Vědí, že dění v Ivančicích bedlivě sleduju. A když se mi něco nelíbí a potkám je, hned to mají na talíři,“ usmívá se paní Věra.

Dvě Moravcové

Ráda čte knihy o prezidentu Masarykovi, sbírá starožitnosti, pečuje o zahrádku. Kdo se jí nejvíc z politiků zamlouvá? Tím jménem vždy překvapí. „Mirek Topolánek. Uměl bouchnout do stolu, rázný člověk, žádný kam vítr, tam plášť. Hodně mě štve, jak je naše současná společnost rozhádaná. Špatné je, že nevidím nikoho, kdo by to uklidnil,“ tvrdí penzistka.

O tom, co by v městečku proslaveném malířem Alfonsem Muchou a hercem Vladimírem Menšíkem prosazovala, pokud by ji voliči poslali na radnici, má jasno.

„Problémem je doprava, jsme zahlceni auty ze všech stran. A chtělo by to opravit Besední dům a bývalou synagogu. Práce je tady dost,“ usmívá se žena, která má životního elánu stále na rozdávání.

Kuriozitou spojenou s kandidaturou Věry Moravcové je skutečnost, že na opačném konci republiky v Karlovarském kraji kandiduje její jmenovkyně Vlasta Moravcová, také v dresu ODS. A rovněž v úctyhodném věku 94 let!