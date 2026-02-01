Jednotlivé místnosti zachycující filmovou ságu, která v uplynulých desetiletí pobláznila celý svět, představují mimo jiné čarodějnickou kolej, jídelnu nebo přípravnu lektvarů. Svět Harryho Pottera je od začátku spojen s Potterheads – tedy sběrateli, kteří se zajímají takřka o cokoliv spojeného s jejich oblíbenou tématikou. Ti také organizátorům většinu exponátů zapůjčili.
„Pokud jste například někdy chtěli vědět, pro jakou kolej jste vhodní kandidáti, budete mít díky našemu rozřazovacímu křeslu možnost to zjistit. Čeká na vás rovnou několik interaktivit. Také se naučíte nejdůležitější kouzla a přijdete na kloub tajemným symbolům. Celou výstavou vás pak provede list pro malé čaroděje,“ prozradil správce letohrádku Petr Lukas.
Petr Lukas o výstavě Svět čar a kouzel v Letohrádku Mitrovských (31.1. 2026) TV Blesk Zdeněk Matyáš
„Samozřejmě, že nemáme šanci přenést se přímo do bradavického hradu, i když bychom rádi. Proto jsme výstavu připravili jako částečnou fikci, aby si návštěvníci užili pohádkovou i filmovou atmosféru zároveň. Máme něco pro malé i ty odrostlejší. A umíme ověřit divákovu bystrost a také ho na konci prohlídky sladce odměníme,“ dodal Lukas.
Výstava Svět čar a kouzel potrvá v Letohrádku Mitrovských až do 26.dubna. Kdo přijde v kostýmu, má zlevněný vstup na výstavu.
Čarodějnický fenomén
Harry Potter vznikl jako knižní série britské autorky J.K. Rowlingové. První díl vyšel v roce 1997, kdy si obratem získal miliony fanoušků. Následovaly další díly až do v pořadí sedmého v roce 2007. Filmová série odstartovala v roce 2001, čítá osm dílů. Na téma Harryho Pottera vznikly také audioknihy a divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě.
Hlavním tématem příběhu je Harryho souboj s černokněžníkem Tomem Rojvolem Raddlem, známým spíše jako Lord Voldemort, jehož cílem je dosažení vlastní nesmrtelnosti, dobytí kouzelnického světa, podmanění nekouzelníků (mudlů) a zničení všech, kdo mu stojí v cestě, zejména pak samotného Harryho Pottera.
Romány jsou směsicí žánrů fantasy a tzv. vývojového románu s prvky mystery, thrilleru, dobrodružného románu a romantického románu.