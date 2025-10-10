Vodojemy připomínající gotickou katedrálu umístěnou pod zemí jsou dočasně plné různobarevného světla. „Při výstavě jsme využili nové technologie, které nejvíce vyniknou právě ve specifických prostorech vodojemů,“ řekla kurátorka Veronika Šmírová.
Brněnské vodojemy se staly od svého otevření před třemi lety doslova magnetem Brna. Běžně je vstup do nich beznadějně vyprodán na několik měsíců dopředu. Aktuální výstava potrvá jen do neděle. Otevřeno je od 9 do 24 hodin.
Brněnské vodojemy ve Žlutém kopci hostí unikátní světelnou výstavu. Hynek Zdeněk