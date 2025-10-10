Vodojemy připomínající gotickou katedrálu umístěnou pod zemí jsou dočasně plné různobarevného světla. „Při výstavě jsme využili nové technologie, které nejvíce vyniknou právě ve specifických prostorech vodojemů,“ řekla kurátorka Veronika Šmírová.

Brno má novou atrakci: Tři tajemné vodojemy na Žlutém kopci

Od 22.března mohou Brňané i návštěvníci města navštívit trojici vodojemů na Žlutém kopci. Rekonstrukce přišla Brno na 150 milionů.
K vidění je například nejnovější nafukovací model Země bez vody, laserová harfa reagující světlem a zvukem na každý pohyb. Lidé si mohou vyzkoušet také interaktivní malování světlem.

Brněnské vodojemy se staly od svého otevření před třemi lety doslova magnetem Brna. Běžně je vstup do nich beznadějně vyprodán na několik měsíců dopředu. Aktuální výstava potrvá jen do neděle. Otevřeno je od 9 do 24 hodin.

Video
Video se připravuje ...

Brněnské vodojemy ve Žlutém kopci hostí unikátní světelnou výstavu. Hynek Zdeněk

Fotogalerie
15 fotografií
Ve vodojemech ve Žlutém kopci v Brně je unikátní výstava festivalu Prototyp.
Ve vodojemech ve Žlutém kopci v Brně je unikátní výstava festivalu Prototyp.
Autor: Hynek Zdeněk