Obliba vozů Ferrari je v Milanově případě kuriózně spojena s nepříjemnou události na okruhu v Nürburgringu v roce 1976. „Držel jsem palce Nikimu Laudovi, jenže ten zrovna v té době těžce havaroval. Ale černý vzpínající se kůň, znak Ferrari, mi tehdy prostě učaroval,“ vzpomíná modelář.

Modely si ze začátku sám vymýšlel, zkoušel různé varianty, až zakotvil u velikosti 1:6. „Dnes mám hotových kolem devadesáti modelů vozů značky Ferrari. To není ještě zdaleka všechno,“ přemítá Paulus, který své povedené výtvory z papíru představil v Česku i v zahraničí a doma má řadu ocenění z mezinárodních výstav.

„Každý model, to je několik měsíců práce. Ale když to člověka baví, dny a hodiny nepočítá. Dobře to ví i má rodina a přátelé,“ usmívá se modelář, který se pyšní i zápisem v České knize rekordů.

Dokonalost sama

Někteří lidé při pohledu na dokonalé Paulusovy výtvory nechtějí věřit, že modely jsou z papíru. Papír při tvorbě představuje 90 procent modelu, doplňují jej okrajově kabely, dráty či rybářské vlasce. Sbírku by chtěl modelář z Karviné ukončit modelem s pořadovým číslem 111, čímž by kompletně vymodeloval historii vozů Ferrari od 50. let minulého století až po tisící závod v sérii formule 1.

Výběr několika desítek modelů vozů Ferrari od počátku výroby v roce 1947až do současnosti bude k vidění v brněnském Technickém muzeu až do konce roku.



Obří model železnice v Opavě: Dvě místnosti, kilometry kolejí a pán, který čůrá

Fenomén Ferrari

Enzo Anselmo „Commendatore“ Ferrari (†90) byl italský automobilový závodník, zakladatel a manažer závodního týmu Scuderia Ferrari a posléze zakladatel automobilky Ferrari. Ta vznikla v roce 1947, její součástí byl i závodní tým s názvem Scuderia Ferrari. První vůz nesoucí jeho jméno vyjel 11. května 1947. Vozy byly označeny emblémem vzpínajícího se černého koně ve žlutém poli, což je barva Ferrariho rodného města Modeny.

VIDEO: Formule studentů ČVUT

Video Video se připravuje ... Technická ulice v Dejvicích se v úterý proměnila na závodní okruh. Studenti ČVUT zde předvedli formule ze své vlastní dílny Blesk