Sdílej: Na sezónu se brněnská koupaliště připravovala několik měsíců a pro sportovce přibyla řada nových atrakcí. Největší koupaliště v České republice Riviéra postavilo nové kurty pro beachvolejbal, Kraví Hora je přestavěná celá. V areálu koupaliště na ulici Dobrovského děti zabaví minigolf a fun park.

1. Velké změny na Kraví hoře Kraví hora prošla velkými opravami a část areálu je stále ještě uzavřena pro návštěvníky. Koupaliště po přestavbě nabízí hned několik novinek. Převlékárny a skříňky stojí nyní vedle vnitřního bazénu směrem k fotbalovým hřištím. Sprchy a záchody jsou sloučeny v kabinkách pod venkovním bazénem hned vedle kurtů na plážový volejbal. Do venkovního bazénu si můžete koupit vstupenku na celý den za 150 korun, děti a senioři za 80 korun, od 14 hodin je vstup zlevněn na stovku, respektive 50 korun pro děti a důchodce. V rámci plaveckého areálu na Kraví hoře se také nachází krytá hala, která není omezena sezónou, funguje po celý rok. Autor: Archiv Brno-střed

2. Nové hřiště na Riviéře Největší koupaliště v České republice Riviéra láká na nová sportoviště. „Přímo v areálu Riviéry proběhla výstavba nových beachvolejbalových kurtů, návštěvníci jich tedy budou mít k dispozici šest. Po letní sezóně budou kurty zastřešeny a zájemcům o sport poskytnuty k celoročnímu využití,“ řekl generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš. Vedle koupaliště navíc vyrostlo workoutové hřiště, kde jsou umístěny cvičební prvky také pro děti a seniory. Areál je denně otevřen do osmé hodiny večerní. Základní celodenní vstupné pro dospělé činí 240 korun, děti do pěti let jsou zdarma. Autor: Markéta Malá

3. Přestavba tobogánů v Kohoutovicích Změnami prošel i kohoutovický aquapark, kde byly rekonstruovány toboganové věže. Vyhledávanou atrakcí kromě tobogánů je letos i divoká voda. Vnitřní bazény jsou otevřeny každý den do půl desáté večerní. Venkovní střešní bazén je také v provozu, ale ne v případě deště nebo jinak nepříznivého počasí. V červnu je otevřený ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech již od deváté ranní. Se začátkem prázdnin bude venkovní plavání zpřístupněno každý den už od rána. V kohoutovickém aquaparku zaplatí dospělý za 1,5 hodiny ve všední den 160 korun, o víkendu o deset korun více. Děti do pěti let plavou zdarma, slevu mají také děti od šesti let a senioři. Autor: Jakub Herda

4. Zdarma do Zábrdovic Původní Lázně Zábrdovice jsou významnou brněnskou stavbou, jejich autorem je proslulý architekt Bohuslav Fuchs, který vytvořil i Hotel Avion. Na koupališti jsou volně k dispozici lehátka a slunečníky, největší atrakcí je umělé vlnobití a tobogán o velikosti 78 metrů. V Zábrdovicích se nově můžete opalovat i „na adama“, ale jen ve speciální „ zóně bez plavek“. Vstup je povolen od 18 let. Zóna se nachází na terase budovy koupaliště. V Zábrdovicích je koupaliště otevřeno do osmé hodiny večerní, základní vstupné stojí 155 korun, od 16 hodin je sleva 85 korun, děti do dvou let jsou vždy zdarma. Autor: archiv STAREZ – SPORT