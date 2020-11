Obvykle se rozsvícení stromku na náměstí Svobody účastní tisíce Brňanů a je vždy připraven bohatý doprovodný program, letos tato tradice dodržena nebyla. To důležité ale zůstává - kasička pro sbírku Českého červeného kříže. „ Ač se nemůžeme setkávat osobně na náměstí Svobody při tradičních charitativních středách, přispívat potřebným bude možné online až do vánočních svátků a podpořit tak můžeme například Dětský domov Dagmar nebo Diecézní charitu Brno,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na Zelném trhu budou v tomto roce chybět kolotoče pro děti. „Chceme zabránit tomu, aby se tam shlukovali lidé, prostor zde je užší,“ vysvětluje mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová. Pokud dojde k rozvolnění opatření v souvislosti s koronavirem a země se přesune do stupně tři tabulky PES, na všech náměstích včetně Zelného trhu budou s bezpečnými odstupy rozmístěny řemeslné a prodejní stánky. „ Bude jich ale méně. Na Zelném trhu stálo loni 120 stánků, letos zde bude postavneno, pokud to situace dovolí, pouze 25 stánků s velkými rozestupy,“ říká Dobešová.

4. Moravské náměstí bez šapitó

Obří vyhlídkové kolo bylo postaveno opět na Moravském náměstí, i když letos v jiné jeho části kvůli archeologickým pracím. Kolo zatím není v provozu, město čeká na vyjádření ministerstva zdravotnictví. „Tradičně každým rokem zde bývá šapitó a jurty. Prodávají se tu řemeslné výrobky a gastronomie. Uvnitř jurt bylo vždy osm až deset řemeslníků. Letos to bude jinak. Pokud bude situace příznivá a dovolí to, postavíme 14 samostatných stánků, z toho čtyři budou určeny pro neziskové organizace,“ říká Dobešová. Stavba bude zahájena ve chvíli, kdy to bude v souladu s vládními opatřeními, může to být i v průběhu adventu.