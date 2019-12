Regiontour se nově zaměří hlavně na málo známé místa a produkty jednotlivých regionů. „Jižní Moravu tak budou například kromě vinařů reprezentovat i minipivovary, kterých je velké množství. Ze zahraničních destinací bude prezentováno hlavně Thajsko, kam míří každoročně čím dál víc českých turistů,“ řekl ředitel Regiontouru Petr Maliňák.

Novinkou Regiontouru, který se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonech P a F od 17. do 19. ledna bude FoodPark. Představí se na něm například 35 podniků z největšího gastro bestselleru nazvaného 365 Gastromapa Lukáše Hejlíka.



Jídlo bude poprvé

„Návštěvníci mohou ochutnat nejen tuzemské, ale i cizokrajné a extrémní pokrmy. Pro jedlíka Němce jsme připravili menu, jehož prvním chodem bude islandská specialita Hákarl. Tohle žraločí maso je v syrovém stavu pro člověka prudce jedovaté. Po procesu fermentace se vyznačuje silným zápachem a nepoživatelnou chutí,“ upozornila pořadatelka FoodParku Dana Drásalová.



Nikdo to nedokázal sníst

V České republice není zatím znám nikdo, kdo tento pokrm dokázal pozřít. „Zkoušel to například i známý šéfkuchař Gordon Ramsey a nezvládl to. Údajně to chutná jako matrace plněná močí,“ dodala Drásalová.