Před 20 lety přemítali manželé Machů, co s hektarovým polem u vesničky Trnové Pole na Znojemsku. Místo jahodové mánie většiny soukromých pěstitelů na jižní Moravě se nakonec rozhodli pro třešňový sad. Vysadili šest stovek stromků, dnes sklízejí červené plody z poloviny původní výsadby.

„V sezóně jdu hned z práce do sadu. Říkám na rovinu, je to plno práce a starostí, stříhání a protrhávání, klučení. Loni a předloni třešně umrzly, co zbylo, dodělali špačci,“ svěřil se Blesku muž, který pracuje jako nástrojář v Pohořelicích.

Jeho potomci už bydlí v Brně, s manželkou tak ve dvou na všechno nestačí. „Máme ještě meruňky a pár ovcí. Dřív jsme třešně sbírali a prodávali, teď jsme vsadili na samosběr. Kilogram přijde na pětadvacet korun,“ upozorňuje Josef Machů s tím, že v ceně je i zapůjčení žebříku.

Dcera dělá webovky

A zájem o samosběr? Lidé už o sadu pár kilometrů od Pohořelic vědí. „Dcera udělala hezké webové stránky. Spousta lidí mi říkala, že nás díky tomu objevili,“ říká sadař.

Potvrdil to i pan Aleš, který přijel až z Tišnova. „Chci domů nasbírat třicet kilo. Sad i plody vypadají dobře, na čerstvém vzduchu si navíc vyčistím hlavu,“ usmíval se sběrač.

Sadař Josef Machů nakonec prozradil, že sleduje i současné nájezdy na jahodové plantáže. „Mám trochu brouka v hlavě. Asi bych zkusil další pole a přibral právě jahody. Manželka trochu brblá, ale už jsem ji naočkoval,“ usmívá se sadař ze Znojemska.

Kdy, kde a za kolik?

Třešňový sad rodiny Machů leží u hlavní silnice I/53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Odbočku k obci Trnové Pole najdete hned za Branišovicemi. Sbírat lze ve všední dny od 16 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin, neděle podle domluvy.

Za kilogram třešní se platí 25 korun, k dispozici je i žebřík. Na přelomu června a července nabízí rodina Machů i samosběr meruněk.

Sběr jahod na jižní Moravě

*Kozojídky (Rolnická a. s. Hroznová Lhota) Kdy: 8:00 až 16:00

Za kolik: 50 Kč/kg

Prodej natrhaných: 90 Kč/kg

www.rolnicka-as.cz

*Jahodárna Brno – Slatina Kdy: 7:00 až 18:00

Za kolik: 65 Kč/kg

www.jahodarny.cz/brno/

*Jahodárna Bratčice Kdy: 7:00 až 18:00

Za kolik: 60 Kč/kg Prodej natrhaných: 80 Kč/kg (bude jen omezené množství)

www.jahodarnabratcice.cz



*Ovocnářství Buzrla – Moravský Žižkov Kdy: 7:00 až 17:00

Za kolik: 60 Kč/kg

www.ovocnarstvibuzrla.cz



*Zelenina Kovář – Kupařovice Kdy: 7:00 až 17:00

Za kolik: 60 Kč/kg

www.zeleninakovar.cz/



*Zdeněk Jakubčík - Šakvice Kdy: 9:00 až 17:00

Za kolik: 50 Kč/kg

www.jahody.vyrobce.cz/



*Jahodárna Chvalkovice na Hané Kdy: úterý a pátek 16 až 18 hodin, sobota 14 až 16

Za kolik: 45 Kč/kg

https://jahodalera.cz/jahodarna-chvalkovice-na-hane/

