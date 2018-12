V brněnských Pisárkách nedaleko pavilonu Anthropos by se mohl uskutečnit možná už příští rok legendární rockový festival Trutnoff Open Air. Na trutnovském Bojišti, kde se 30 let konal, už pro něj není místo.

Přesunutí festivalu do Brna podporuje i současné vedení města, i když debaty o tom začaly ještě za éry bývalého primátora Petra Vokřála. Nová v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou myšlenku uspořádat festival nadále podporuje. Brněnští piráti dokonce prosadili festival jako jeden z bodů do programového prohlášení nové koalice.

Možná už letos

V případě úspěšného dokončení jednání by se Trutnoff Open Air uskutečnil v obvyklém termínu kolem 21. srpna v Pisárkách nedaleko pavilonu Anthropos. „Nejspíše by se festival konal v roce 2020, ale my jsme připraveni to dokázat i v roce 2019. Musely by se však vyřešit některé nevyjasněné majetkové vztahy, kdy část pozemku patří ministerstvu obrany. Každopádně se hledají cesty, jak festival přemístit do Brna, kde cítím vůli a chuť se domluvit,“ uvedl organizátor festivalu Martin Věchet.

Naposledy se přehlídka rockové hudby konala v roce 2016 jako pocta nedožitým osmdesátinám Václava Havla. Exprezident Havel býval návštěvníkem festivalu, který vznikl na undergroundových základech v roce 1987.

Pisárky mají budoucnost

Nové místo pořadatelé slavného festivalu vybírali z dvaceti nabídek z celé republiky. Přírodní lokalita kolem pisáreckého pavilonu Anthropos u řeky Svratky se zdá Věchetovi optimální.

„Místo má budoucnost v tom, že se na něm dá festival rozvíjet a rozšiřovat a neplánuje se tam žádná komerční nebo průmyslová výstavba jako se nám to stalo v Trutnově,“ uvedl.

Problém s pozemky

Festival Trutnoff Open Air s třicetiletou tradicí se letos už podruhé nekonal, přírodní areál Bojiště, kde býval, má nového nájemce, v jeho okolí vznikly stavební parcely. V Trutnově měl Věchet dlouhodobé spory s místním starostou a soupeřem z komunální politiky Ivanem Adamcem (ODS). Věchetovi se akci přezdívanou Český Woodstock nepodařilo přesunout do městyse Mladé Buky, kde se proti festivalu v petici vyslovilo 80 procent obyvatel.

V minulosti v Trutnově vystupovali české i zahraniční kapely a hudebníci, například The Plastic People of the Universe, Mňága a Žďorp, Eva Pilarová, Faith No More, Prodigy, Iggy Pop nebo Patti Smithová.