Býk

Nemůžete mít všechno, co si přejete! Každý den není důvod slavit, ale to neznamená nic špatného. Udělejte radost sami sobě. Vyrazte si do města a vydejte se na nákup nového oblečení, nebo si zajděte na masáž. Zasloužíte si to a vaše tělo to ocení.