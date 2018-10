Začátkem listopadu uvede Městské divadlo Brno další pozoruhodnou novinku. Legendární rockovou operu, která má na svém kontě čtyři Ceny Tony, šest cen Drama Desk Award, dvojí Theatre World Award a dokonce i Pulitzerovu cenu. Navrch pak neuvěřitelných pět tisíc repríz na Broadwayi. Muzikál Rent Jonathana Larsona, to je geniální hudba, niterní příběh a kontroverzní témata.

Rocková opera Jonathana Larsona Rent (v překladu Nájemné) způsobila svou premiérou převrat v dějinách hudebního divadla. Muzikál byl poprvé předveden v roce 1994 v New York Theatre Workshop. Premiéra se konala 26. února 1996 v divadle v New Yorku, o dva měsíce později se představení přestěhovalo do broadwayského Nederlander Theatre.

Patří mezi nejdéle reprízované tituly, s více než pěti tisíci představeními se Rent stal sedmým nejdéle běžícím divadelním představením na Broadwayi. Produkce stáhla muzikál až po úctyhodných dvanácti letech. V roce 2005 se dočkal i filmového zpracování.

Hra o AIDS i transsexualitě

Dílo, které vypráví o tom, že i přes obrovskou sílu a odhodlání jsme pořád jenom smrtelní lidé, získalo punc kultovnosti. I díky tomu, že jeho autor Jonathan Larson zemřel krátce před dlouho očekávanou premiérou a nikdy se tak nedočkal zaslouženého ocenění své dlouholeté práce.

„Dojímavý, syrový a mnohdy i surový příběh se odehrává v 90. letech minulého století v East Village, v alternativní čtvrti newyorského Manhattanu v době vrcholící epidemie AIDS, ve společnosti lidí stojících většinou ne vlastní vinou na okraji společnosti,“ poznamenal ředitel divadla Stanislav Moša, který se ujal režie.

Muzikál, ač vypráví o neveselých událostech ze života specifické společenské vrstvy, nabízí strhující pohled na lidský úděl, v němž je nakonec i přes všechny obtíže nejdůležitější láska, touha a víra v budoucnost. Podmanivé a nezapomenutelné dílo, které patří do zlatého fondu hudebního divadla, vzniklo na motivy slavné Pucciniho opery La boheme.

Rent se nebál ukazovat kontroverzní témata jako AIDS, homosexualitu či transsexualitu, svou otevřeností a skvělou rockovou muzikou dokázal oslovit obrovské množství diváků a do divadla dovedl také neobvyklý počet mladých lidí. V záplavě cen nechybí ani Pulitzerova cena, což se za celou dobu existence této ceny podařilo pouze devíti muzikálovým titulům.

Režie se ujal Stanislav Moša

V úpravě a režii Stanislava Moši, v překladu Zuzany Čtveráčkové, ve scéně Christopha Weyerse, kostýmech Andrey Kučerové, v hudebním nastudování Karla Škarky, choreografii Michala Matěje, s projekcemi Petra Hlouška a v dramaturgii Miroslav Ondry se hlavních rolí zhostí: Daniel Rymeš (Mark Cohen), Kristian Pekar (Roger Davis), Andrea Zelová nebo Alžbeta Trembecká (Mimi Marquez), Hana Holišová nebo Kristýna Daňhelová (Maureen Johnson), Igor Ondříček nebo Dušan Vitázek (Tom Collins), Aleš Slanina (Angel Dumott Schunard), Barbora Goldmannová nebo Dagmar Křížová (Joanne Jefferson) a Lukáš Janota nebo Marco Salvadori (Benjamin „Benny“ Coffin III.).

