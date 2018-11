Byl večer a ve vesnici jen sem tam zaštěkal pes. „Četla jsem si a najednou ze zahrady strašná rána. Šla jsem se tam podívat a hned viděla tu spoušť,“ popsala zhroucení střechy na Masarykově domku Anna Michnová (86), která s domem přímo sousedí.

V první fázi se obávala, že se zřítí i dům s muzeem prvního československého prezidenta. Podobnou obavu měli i Sokolové, kteří se o domek starali. Na opravu neměli peníze. Pomohly ale obec i kraj.



Opravu brali vážně

„Bylo potřeba udělat železobetonový věnec, postavit štíty a vazbu s paropropustnou folií a laťováním. Následovalo oplechování a položení bobrové tašky. Celkové náklady se vyšplhaly na 600 tisíc korun,“ upřesnil rozsah prací starosta Čejkovic Pavel Novotný.

Nyní je domek jako nový. „Obnovili jsme muzeum, takže je opět přístupné každý den mezi 13.00 a 15.00 po dohodě na telefonu 518 362 335. Oprava domku byla jednou z našich priorit,“ zdůraznil starosta.



Masaryk v Čejkovicích

První československý prezident T. G. Masaryk (1850 až 1937) žil v čejkovickém domku 6 let, konkrétně v letech 1856 až 1862. V obci měl Tomáš zajištěno soukromé vyučování. To získal díky kamarádství se synem zámeckého purkrabího, který nechtěl, aby jeho potomek chodil do školy se selskými dětmi. Masaryk se do obce vrátil ještě v letech 1864 až 1865, kdy působil jako praktikant ve škole.



