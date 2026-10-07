Peněženku, která měla obsahovat větší hotovost, nalezl neznámý muž 13. srpna okolo 19.45 hodin u OD Kaufland ve Vyškově. „Odevzdal ji na obvodním oddělení Policie Vyškov, při evidenci nálezu ale nebyl nijak ztotožněn. Hledáme ho,“ uvedl mluvčí GIBS Jakub Augusta. Inspekce potřebuje jeho svědectví o nálezu.
Muže zachytila kamera při odevzdávání nálezu a podle GIBS lze předpokládat, že se pohybuje v Jihomoravském kraji. Nálezce, případně i další lidé, kteří muže znají, se mohou obrátit na operační oddělení GIBS na telefonním čísle 974 839 734.
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