„Ve středu krátce před 20. hodinou přijali policisté na tísňové lince oznámení od skupinky pěti dětí, které se při návratu od rybníku lesem na Znojemsku ztratily. Děti byly na letním táboře a nedokázaly najít cestu zpět,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

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„Dobrý den, my jsme se ztratili v lese, nevíme, kam máme jít,“ ozval se dispečerovi na tísňové lince policie hlas malého dítěte. Když se ho policista ptal, co vidí v okolí, popsal, že vidí drátěnou ohradu. To by ještě asi moc nepomohlo. Pátraní výrazně usnadnila technická zdatnost malého klučiny.
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Policisté vypátrali pětici dětí, která se ztratila v lese na Znojemsku (červenec 2026).
Zdroj: Policie ČR

„Dokázal by sis zapnout GPS?,“ zeptal se ho policista. „Jo, to dokážu,“ slíbil hoch. Uplynulo pár sekund a policisté polohu dětí viděli.

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