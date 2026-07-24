„Ve středu krátce před 20. hodinou přijali policisté na tísňové lince oznámení od skupinky pěti dětí, které se při návratu od rybníku lesem na Znojemsku ztratily. Děti byly na letním táboře a nedokázaly najít cestu zpět,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
„Dobrý den, my jsme se ztratili v lese, nevíme, kam máme jít,“
ozval se dispečerovi na tísňové lince policie hlas malého dítěte. Když se ho policista ptal, co vidí v okolí, popsal, že vidí drátěnou ohradu. To by ještě asi moc nepomohlo. Pátraní výrazně usnadnila technická zdatnost malého klučiny.
„Dokázal by sis zapnout GPS?,“ zeptal se ho policista. „Jo, to dokážu,“ slíbil hoch. Uplynulo pár sekund a policisté polohu dětí viděli.
„Policisté našli všech pět dětí během několika minut. Byly v pořádku, bez zranění a kromě úlevy si z celé události odnesly i nevšední zážitek. Policejní hlídky je následně převezly služebními vozidly zpět do tábora, kde už na ně čekali vedoucí,“
dodal Vala.