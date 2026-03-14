„Po příjezdu na místo jsme vyhlásili druhý stupeň poplachu, odpojili elektřinu a plyn. Požár se podařilo lokalizovat po zhruba 45 minutách, nyní pokračuje dohašování, rozebíráme střechu rodinného domu, pomocí termokamery hledáme případní další ohniska,“ mluvčí hasičů Jan Dvořák v sobotu kolem 16. hodiny a dodal:
„Zřejmě kvůli silnému větru se rozšířil i na střechu domu, kterou poničil, plameny poničily i další dva okolní rodinné domy.“
Hasiči museli strhnout dřevěnou konstrukci střechy nad garáží, protože hrozila zřízením. Ve dvojgaráži shořela dvě auta. Hasiči ve spolupráci se starostou obce zajišťují pro obyvatele rodinného domu náhradní ubytování. Při požáru nebyl nikdo zraněn.
