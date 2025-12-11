Muž zákona si povšiml kouřícího se auta. Zastavil a přispěchal k dodávce, kde našel zoufale pobíhajícího řidiče. Okamžitě začal pomáhat a zároveň se snažil zajistit bezpečnost provozu. Jenže z motoru se postupně valil stále silnější kouř a vzápětí z něj vyšlehly plameny.
„Policista z brněnské speciální pořádkové jednotky se ještě pokusil požár uhasit ručním hasicím přístrojem, který mu poskytli projíždějící cizinci,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Jenže mezitím už dodávku zcela pohltily plameny. Šokovaný řidič naštěstí stihl z vozidla odnést všechny důležitější osobní věci. Poté už přišli na řadu hasiči, kteří oheň rychle zkrotili. I tak zůstaly šoférovi oči pro pláč, škoda je jeden milion korun. Za vše mohla technická závada.
„Připomínáme, že v podobných případech se vyplatí mít ve vozidle vlastní hasicí přístroj, protože u začínajícího požáru může i rychlý zásah rozhodnout o tom, zda se oheň podaří uhasit včas a zabránit větším škodám,“ zdůraznil mluvčí.
Drsný návrat z noční: Policista pomáhal na D1 hasit hořící dodávku Policie ČR