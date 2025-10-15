Recidivista s bohatou trestní minulostí se očividně nepoučil. Prohlásil sice vinu, ale výše trestu u okresního soudu ho rozladila. Odvolal se a senátu Krajského soudu v Brně sliboval, že se polepší. Nakonec argumentoval tím, že by se chtěl starat o svou šestiletou dceru.

„V roce 2019 jste dostal podmínku, jenže tohoto dobrodiní jste si nevážil. Právě tehdy se narodila vaše dcera, přesto jste pokračoval v páchání trestné činnosti,“ vyčetl mu soudce Aleš Dufek.

Odvolací senát nakonec Musilovi neuvěřil. Přitížila mu bohatá kriminální minulost a hned šest trestných činů, ze kterých byl nyní obviněn.

„Způsobil jste dopravní nehodu a ujel, řídil pod vlivem drog a bez řidičského průkazu a prodával drogy. Byl jste ohrožen sazbou od dvou do deseti let, šestiletý trest je ještě mírný,“ doplnila soudkyně Hana Kleinová. Verdikt je pravomocný.        

