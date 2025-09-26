„V polovině září již disponovali kriminalisté dostatečným množstvím informací k jejich zadržení a provedení domovních prohlídek,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
Zátah v chatové oblasti oba muž zaskočil. Policisté vtrhli do objektu právě ve chvíli, kdy v dobře vybavené varně připravovali další, přibližně padesátigramovou várku pervitinu. Nepomohlo jim ani to, že před chatou hlídkoval další komplic.
Kriminalisté se navíc vydali do domu jednoho z podezřelých, kde našli další varnu ukrytou v kuchyni. „Zejména starší z mužů je policistům dobře známý, má totiž bohatou drogovou minulost, za kterou byl již dříve odsouzen. I proto si tentokrát na trest počká ve vazbě,“ dodal mluvčí.
Nečekaná návštěva na chatě: Zásahovka vyhmátla vařiče drog Policie ČR