Drama se odehrálo v červenci a srpnu 2023. Kudry během návštěvy u rodinného příslušníka bývalou partneru napadl. „Vyhrožoval jí smrtí a držel přitom sekáček. Měla strach o život,“ stálo v obžalobě.
Pronásledoval ji
Později na ni zaútočil tak, že utrpěla vážná poranění včetně zhmoždění hlavy, hematomů a podvrtnutí krční páteře. V rozmezí 14 dnů ji pak neustále volal a psal SMS.
„Celkem jí poslal 194 zpráv, kde se střídaly projevy lásky a nenávisti, pokusil se o 54 hovorů. Sledoval ji u jejího bydliště a pokusil se jí kontaktovat i na jejím pracovišti,“ upozornila státní zástupkyně.
Podle soudu vedlo pronásledování k psychickému kolapsu Renaty V.. Kudry byl obžalován ze tří přečinů: nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. Hrozily mu až tři roky nepodmíněně,
Přesto dostal jen rok, a to ještě podmíněně odložený na 1,5 roku. Sami soudci označili trest jako výchovný. Kudry si rozsudek na místě nevyslechl, protože se ke krajskému soudu v Brně ve čtvrtek nedostavil. Verdikt je i tak pravomocný a nelze se proti němu odvolat.
VIDEO: Muž na ulici v Praze napadal náhodné dívky. (duben 2025)
Muž na ulici napadal náhodné dívky. Policie ČR Muž na ulici napadal náhodné dívky. Policie ČR
Muž na ulici napadal náhodné dívky. Policie ČR
Muž na ulici napadal náhodné dívky. Policie ČR