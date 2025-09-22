Zazvonili o u bytů, ženám namluvili, že pátrají po smyšlené osobě. Poté vpadli dovnitř a násilím oběti připravili o peníze, platební karty a cennosti. Část věcí odnesli lupiči do zastaváren.

„Seniorky prožívaly psychické útrapy a bezmoc, jak při prohledávání bytu, tak při výhružkách," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. 

Známé firmy už jsou za mřížemi

Oba muže kriminalisté v minulých dnech vypátrali. Skončili za mřížemi, kde už to dobře znají. „Starší z nich putoval rovnou do vězení, protože nenastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Mladší je stíhán vazebně," dodal mluvčí.

Oba darebáci se zodpovídají z loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí jim až desetiletý pobyt v chládku.

Dopadli lupiče, v Brně přepadali seniorky Policie ČR