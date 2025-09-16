Co by člověk neudělal pro milého papouška? V případě ženy z Brněnska to byla ale drahá láska. Na sociální síti ji zaujal inzerát, který nabízel papouška žako zdarma. Jenže místo veselého společníka s šedým peřím má jen prázdnou peněženku.
Během jediného měsíce poslala v 71 platbách více než 160 tisíc. „Kdyby nezakročila banka, mohla přijít ještě o dalších pět tisíc euro (asi 122 tisíc korun – pozn. red.). Ty prý měla zaplatit, aby se vyhnula trestnímu stíhání,“ dodal Malášek.
VIDEO: Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod.
