Co by člověk neudělal pro milého papouška? V případě ženy z Brněnska to byla ale drahá láska. Na sociální síti ji zaujal inzerát, který nabízel papouška žako zdarma. Jenže místo veselého společníka s šedým peřím má jen prázdnou peněženku.

Ilustrační foto
Údajný prodejce se totiž brzy rozpovídal o nutných nákladech. „Nejprve chtěl zaplatit přepravu a péči o ptáka. Pak i za mláďata a pak sdělil, že v krabici s papouškem posílá i prsten s brilianty,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek. Žena místo toho, aby zbystřila, posílala peníze jak na běžícím pásu.

Během jediného měsíce poslala v 71 platbách více než 160 tisíc. „Kdyby nezakročila banka, mohla přijít ještě o dalších pět tisíc euro (asi 122 tisíc korun – pozn. red.). Ty prý měla zaplatit, aby se vyhnula trestnímu stíhání,“ dodal Malášek.

