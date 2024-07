Býk

Venuše tvoří nevlídnou konstelaci s Marsem a jste chytlaví na slovíčko. Moc dobře víte, co je pro vás nejlepší, ale příbuzní vám to vyvracejí. Nejraději byste je poslali k šípku, ale nechcete dělat rozbroje. Nemíchejte se do problémů, které se vás netýkají.