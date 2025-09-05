Ke srážce došlo krátce po 19. hodině na Vídeňské ulici. „Policisté po příjezdu na místo našli pouze jedno havarované vozidlo, druhé z místa ujelo. Díky spolupráci s městskou policií a využití kamerového systému se podařilo druhé vozidlo brzy vypátrat,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.
Úmyslný náraz
Policisté v něm přistihli za volantem muže, který měl platný zákaz řízení. „Dopouštěl se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svědci však uvedli, že v době incidentu řídil jiný muž. I toho se policistům podařilo následně ustanovit. Dle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že podezřelý způsobil střet úmyslně,“ pokračoval mluvčí policie.
O úmyslu je přesvědčen i starosta Znojma František Koudela (46, ODS). „Jde o pokračování sporů znesvářených skupin obyvatel, které vygradovaly už v červnu, kdy muž najížděl do skupiny lidí autem ve střední části Městského parku,“ řekl starosta Znojma.
VIDEO: Mladík (16) ve Znojmě najížděl autem do skupiny lidí.
