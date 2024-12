Strážníci okamžitě poslali svou motohlídku na Evropskou ulici. „Tam našla oznamovatele, jak sedí na lavičce a na vlastním krku měl ostří nože,“ uvedli strážníci na sociálních sítích.



Video Video se připravuje ... Muž s nožem na krku ve Znojmě vyhrožoval, že zabije sebe. nebo někoho jiného. Městská policie Znojmo

Strážník, který byl u muže první, pohotově zareagoval a začal s ním promlouvat. To mělo žádaný efekt. Po chvíli muž sám svůj nůž odhodil. „Poté byl předán do péče zdravotníků. „Strážníci asistovali raději u jeho převozu do nemocnice,“ dodali strážníci.