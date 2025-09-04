„Od středy se zabýváme případem hanlivých a urážlivých komentářů, které se objevily v diskusi pod fotografií malého školáka na sociální síti. Zjišťujeme, kdo ve skutečnosti stojí za profily, které tyto komentáře zveřejnily,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
„Nevhodné vyjádření v diskusi na internetu může naplnit i kvalifikaci některého z trestných činů,“ podtrhl mluvčí.
Zděšená matka
Podle serveru Romea.cz byla fotografie bez vědomí matky převzata a zveřejněna s vulgárním komentářem, který odstartoval lavinu dalších rasistických a urážlivých příspěvků. Jeden z nich například zní: „Takový pocit, když darmožrout propadne 3x v první třídě."
„Nejdřív mi začali psát cizí lidi na messenger, že se mému synovi někde vysmívají. Pak jsem zjistila, že jeho fotka koluje po stránkách plných nenávisti,“ uvedla matka chlapce.
Ukončete nepokoje v Británii, vyzvali rodiče zavražděné fanynky (†9) Taylor Swiftové na jejím pohřbu
Radnice: Odsuzujeme nechutné útoky
„Takové útoky, zvláště mířené vůči dětem, jsou naprosto nepřijatelné a nemají v naší společnosti místo. Pocit bezpečí a respektu je zásadní pro zdravý rozvoj i úspěšnou vzdělávací cestu všech dětí. Naopak podobné hrubé výpady mohou dítě trvale poznamenat,“ reagovala radnice Brno-sever.
Na řešení situace radnice spolupracuje s policií, Ministerstvem vnitra, Agenturou pro sociální začleňování i se zástupci romské komunity. „Jsme odhodláni udělat vše, aby se podobné útoky neopakovaly. Takové útoky na naše občany a žáky si totiž líbit nenecháme,“ zdůraznila radnice. Kromě vedení radnice vyjádření popořili i ředitelé sedmí základních škol na území městské části.
VIDEO: Blesk Podcast: Dětský profil jako pozvánka pro zloděje? Odborník radí, jak s dětmi čelit internetu.
Blesk Podcast: Dětský profil jako pozvánka pro zloděje? Kožíšek radí, jak s dětmi čelit internetu Jiří Marek, Lukáš Červený