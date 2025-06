Plavil se jako námořník po mořích, jeho vášní se stala ale sbírka cenných mincí. Jenže loni v únoru se kvůli svatováclavským dukátům z prvorepublikové ražby stal obětí rafinovaného útoku. Trojici gaunerů pohlédl ve čtvrtek Jan K. (78) u Krajského soudu v Brně poprvé do očí.

Už na podzim roku 2023 se sběrateli na portálu Aukro ozvala jistá Daniela. Obchod s deseti dukáty se nakonec neuskutečnil, ale záhy od ní Jan K. dostal další nabídku.

Zavětřil, že by mohlo jít o dobrý nákup. „Koupil jsem desetidukáty plus pětidukát za 430 tisíc. Vypadaly dobře, ale zjistil jsem, že jsou to falza,“ svěřil se.

S odstupem času si myslí, že ho někdo testoval. Měl nejspíš pravdu, v únoru 2024 se ozval jistý pan Vaněk s tím, že má zájem o sérii svatováclavských dukátů raženou za pvní republiky. Sbírka měla hodnotu 1, 5 milionu korun, jak si sběratel vymínil.

Z obchodu se stala loupež

Vaněk přijel se zpožděním, v noci. Po prohlídce krabičky s dukáty a navíc i pětidukátu v hodnotě 300 tisíc se náhle obchod zvrhl v potyčku.

„Jak šáhl do levé kapsy, tak jsem věděl, že je zle. Napálil mi sprej na levé oko. Držel jsem ho, ale nakonec se mu podařilo vyběhnout ven. Koukl se vlevo a vpravo a upaloval k autu s komplicem,“ popsal přepadení sběratel.

Vzal si paruku

Z Vaňka se vyklubal recidivista Milan K. (42), který podle obžaloby měl komplice ve Zdeňkovi M. (40). Akci měl zorganizovat Michal Š. (39).

Všechny muže oloupený sběratel spatřil až nyní. I když při pohledu na recidivistu, kterému kumpáni pořídili paruku, šátek na krk kvůli tetování, teleskopický obušek a slzný sprej, zareagoval. „S tou parukou vypadal jako Číňan, ale poznávám ho,“ řekl senior.

Část zlatých mincí se ztratila

Po přetahované přišel o 12 ze 14 dukátů v krabičce. Dva našel na zemi stejně jako pětidukát. Recidivista Milan K. však při zběsilém útěku část lupu poztrácel, dovezl pouhých pět mincí. Za to dostal od zbylých kumpánů vynadáno. Místo slíbených 200 tisíc korun dostal pouhých 30 tisícovek.

Přepadený sběratel dostal od pojišťovny za ztrátu mincí nikoliv vlastní vinou pouhých 30 tisíc korun. U soudu proto od tří kumpánů požaduje náhradu 1,3 milionu korun. „O citovém vztahu ke sbírce ani nemluvím,“ dodal Jan K.

