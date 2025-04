Muž se loni v říjnu opil, po hádce ženu brutálně bil. Zlomil jí čtyři žebra, podlitiny a škrábance měla takřka po celém těle. Navíc vzal nůž a vyhrožoval nebožačce usmrcením. Za ublížení na zdraví a vyhrožování dostal u okresního soudu dva roky vězení. Na rozdíl od žalobce se odvolal.

Odvolací jednání se ve čtvrtek nakonec protáhlo a skončilo překvapením. „Moc toho lituji. Od té doby, co se to stalo, jsme si všechno vyříkali, vždy na rovinu. Dost bylo mých kopanců. Máme naplánovanou svatbu, termín je 15. května,“ prohlásil nejprve obžalovaný muž s tím, že v mezidobí šel do sebe.

Prý se napravil

Na alkoholu prý není závislý, dopřeje si víno tak jednou za měsíc. Prozradil, že má tři děti, to nejmladší je pětiletá dcera. Navíc začal po zranění pracovat u firmy v Jihlavě. Přítelkyně coby svědek napravení „hříšníka" potvrdila.

„Přítel se od té události změnil k lepšímu," řekla odvolacímu senátu. V průběhu výslechu pak požádala o zastavení trestního řízení. Soud vyhodnotil pro a proti a páru se rozhodl vyhovět. Původní rozsudek zrušil a Davida D. osvobodil. „Věřím, že oba víte, co děláte,“ vzkázala dvojici soudkyně Mária Petrovková.

