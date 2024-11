Hodně drsné vyučování prožily v pondělí po poledni stovky žáků základní školy v Rosicích na Brněnsku. V jedné z chodeb v přízemí se zřítil sádrokartonový strop, nikomu se naštěstí nic nestalo. Ředitel vyhlásil ředitelské volno, radnice a vedení školy ve středu řešily, co dál. Část dětí se vrátí do budovy už ve čtvrtek.

Město o události informovalo na facebooku. „K situaci došlo krátce po poledni a naštěstí se nikomu nic nestalo. Děti i učitelé byli zrovna ve třídách nebo na obědě. Nezřítil se úplně celý strop. Spadl sádrokartonový podhled a staré podbití s omítkou," uvedla starostka Rosic Andrea Trojanová (Rosice našima očima).

Budovu zkontrolovali statici. „Zjišťují, jestli něco podobného hrozí i v jiných částech budovy," řekla starostka. Aktuálně pracují v chodbě, kde spadl ze stropu sádrokarton, dělníci.

Na sociální síti město uvedlo, že podle dosavadních zjištění nejde o narušení statiky nosných konstrukcí. Přibližně tři stovky dětí dostaly kvůli události volno.

Část dětí zasedne už zítra do lavic

„Děti z 1. až 3. tříd se vrátí do části budovy, kde nedošlo ke zmíněné události, ve čtvrtek. Dalších 13 tříd bude mít volno až do pátku. Pokud vše půjde dobře, mohli by se tito žáci vrátit do školy v pondělí," shrnula starostka výsledek středečního jednání.

