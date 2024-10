Střelec

Dávejte si pozor na to, komu věříte. Podnikáte-li, tak to pro vás platí určitě dvakrát. Neinvestujte do riskantních obchodů a kontrolujte po sobě veškeré dokumenty. Je možné, že vás chce někdo podvést nebo vám uškodit. Měli byste být opatrní.